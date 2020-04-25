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كوريا الجنوبية تتهم بيونغ يانغ بتصعيد التوتر

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ذكر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جيونج كيونج - دو، أمس الجمعة، أن كوريا الشمالية أظهرت «زيادة غير عادية» في تفقد جاهزية مدفعيتها وتنفيذ طلعات لطائرات سلاحها الجوي، مما صعّد التوترات في المنطقة.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي في رسالة تهنئة، بمناسبة حفل تكليف المسؤولين الطبيين والبيطريين، مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية تركز على تطوير أسلحتها، فيما لم ترد على عروض بإجراء محادثات، حسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس.

وتابع: تصعد كوريا الشمالية التوترات العسكرية من خلال زيادة غير عادية في أنشطة التفقد لوضعها الاستعدادي القتالي، لا سيما مدفعيتها وطلعات طائرات سلاحها الجو.

وإلى جانب تدريبات لإطلاق المدفعية على نطاق ضيق، نفذت الدولة الشيوعية خمسة اختبارات رئيسية لأسلحة هذا العام.

وكان أحدث تلك الاختبارات الأسبوع الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية ما بدا أنها صواريخ كروز مضادة للسفن، قبالة ساحلها الشرقي.

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