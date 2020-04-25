شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يدعو اليمنيين لإلقاء السلاح وفتح الممرات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية، إلى استغلال شهر رمضان، وجعله مصدر إلهام لإلقاء السلاح، وإطلاق الأسرى والمعتقلين، وفتح الممرات الإنسانية.

وخاطب غريفيث، «أطراف النزاع» في اليمن، بمناسبة شهر رمضان، قائلا: «ليكن هذا الشهر العظيم مصدر إلهام لكم لإنهاء معاناة شعبكم».

وأضاف في سلسلة تغريدات على «تويتر» أمس: «ألقوا سلاحكم، أطلقوا سراح كل من سلبه النزاع الحرّية، افتحوا الممرات الإنسانية».

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة أن يكون «الشغل الشاغل للأطراف اليمنية، تنسيق الجهود؛ لمساعدة بلدهم في مواجهة تفشي جائحة كورونا وغيرها من الاحتياجات الطارئة».

وبارك غريفيث، للأطراف اليمنية، حلول شهر رمضان، متمنيًا للشعب اليمني أطيب التمنيات، سائلا الله «أن تحل بركة هذا الشهر العظيم عليكم، وأن يشحذ من عزيمتكم، ويزيد من رغبتكم وتصميمكم في الوصول إلى سلام دائم واستقرار ينعم به اليمن وأهله».

Advertisements

وخاطب الشعب اليمني، معربًا عن أمله «أن يأتي شهر رمضان الكريم بمنح السلام والتصالح والفرحة، وأن ترتفع أصواتكم مدوِّية أكثر فأكثر منادية بالسلام ومطالبة بحقكم في مستقبل أفضل». حسب تعبيره.

من جهة أخرى، عبر وزير الإعلام معمر الإرياني، عن سعادته بإطلاق أحد الصحفيين المغيبين في معتقلات الميليشيات الحوثية منذ 5 سنوات. وقال الإرياني «نبارك للصحفي صلاح القاعدي وأسرته والوسط الصحفي والإعلامي خروجه من معتقلات الميليشيات الحوثية بعد اعتقال دام خمسة أعوام خضع خلالها لشتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي وأخضع لمحاكمة غير قانونية بتهم ملفقة هو وتسعة من زملائه، قررت الميليشيات إعدام أربعة منهم مؤخرا».

وأضاف الإرياني «إن إطلاق الميليشيات الحوثية الصحفي القاعدي يؤكد جدوى التضامن والحملات الإعلامية وتسليط الضوء على هذه الجريمة».. داعيا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى مواصلة جهودهم النبيلة والضغط على الميليشيات لإطلاق باقي المختطفين.

وثمن وزير الإعلام، دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الصحفية العربية والدولية في هذا الشأن.. داعيا الجميع لمواصلة الجهود والضغط لإسقاط قرارات القتل بحق أربعة من الزملاء الصحفيين، والعمل على الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين في سجون الميليشيات الحوثية.