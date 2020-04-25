شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. مقتل وإصابة 14 مسلحا من طالبان والان نبدء بالتفاصيل

قتلت القوات الأفغانية تسعة مسلحين من حركة طالبان وأصابت خمسة آخرين واعتقلت اثنين، خلال عمليات أجرتها في ثلاثة أقاليم بالبلاد، طبقًا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس الجمعة.

وذكر فيلق الرعد 203 في بيان أن القوات الأفغانية صدت هجومًا شنته حركة طالبان على قوات أمنية بمنطقة قره باغ، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين ومصادرة مدفع رشاش طراز «بي.كيه.إم» وبندقية هجومية طراز «إيه.كيه47.»

وأضاف البيان إن القوات الأفغانية قتلت اثنين من مسلحي طالبان وأصابت اثنين آخرين خلال عملية منفصلة بمنطقة شاجاري بضواحي مدينة غزني. وأضاف فيلق الرعد أيضًا إن القوات الأفغانية قتلت مسلحًا آخر وأصابت ثلاثة آخرين، خلال عملية نفذتها بمنطقة أزرا بإقليم لوجار.

وذكر فيلق الرعد أن القوات الأفغانية اعتقلت مسلحين اثنين من طالبان وخمسة يشتبه بأنهم من مسلحي الحركة أيضًا، خلال عملية بمنطقة اريوب زازاي بإقليم باكتيا.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.

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وكانت الحكومة الأفغانية أفرجت الخميس عن دفعة أخرى من سجناء حركة طالبان، قبل يوم من بدء شهر رمضان، حسبما قال مجلس الأمن الوطني الأفغاني، على الرغم من حدوث قفزة في عدد الهجمات الدامية.

وقال المتحدث باسم المجلس جاويد فيصل على «تويتر» إنه تم الإفراج عن 55 سجينًا من السجون في 9 ولايات الأربعاء الماضي، في إطار جهود الحكومة لتحقيق تقدم في مفاوضات السلام ومكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأفرجت الحكومة عن حوالي 500 من سجناء طالبان في الأسابيع القليلة الماضية. وأطلقت حركة طالبان 60 أسيرًا حتى الآن.

وفي رسالة بمناسبة شهر رمضان، حث الرئيس الأفغاني أشرف غني المسلحين على الموافقة على وقف لإطلاق النار ووقف أعمال العنف.

وقال غني إنه «في هذه المرحلة الخطيرة حيث ينتشر فيروس كورونا في أنحاء البلاد، تطالب الحكومة والشعب الأفغاني بأن تقبل طالبان بدعوتنا للسلام ووقف إطلاق النار احترامًا لشهر رمضان الكريم».