شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. أحزاب السلطة تسعى لاسترجاع شعبيتها عبر إقرار العفو العام والان نبدء بالتفاصيل

أسقط البرلمان اللبناني صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام، وأحال كل الاقتراحات على اللجان المشتركة، واعطاؤها مهلة خمسة عشر يومًا لدراستها، خصوصًا بعدما تبين أن هنالك تضاربًا في تفسير هذا القانون لما يؤمنه من حماية أو يسهل مسامحة كل مسؤول مقترف فسادًا أو جريمة مالية أو مخل بالأمن، بالإضافة إلى أن هذا القانون اتخذ طابعًا سياسيًا، وأصبحت الإعفاءات نتيجة لـ«محسوبيات» معينة هدفها استرجاع الشعبية التي سلبت من أحزاب السلطة في 17‏ أكتوبر.

ويواجه هذا القانون رفضًا شعبيًا واسعًا باعتبار أنه سيحمي الفاسدين الذين نهبوا المال العام على مدى عقود، وإن لم يشرع الجريمة فهو سيحميها، إضافة إلى أنه سيطلق المجرمين إلى الشوارع ويحمي رجال السلطة، ويحذر سياسيون وقانونيون المجلس النيابي من إقرار هذا القانون مشيرين إلى ضرورة إقرار إصلاحات تقضي على الفساد وتحاسب الفاسدين لا شرعنته.

ويوضح الوزير السابق سجعان قزي، في تصريح لـ«اليوم»، أن «مشروع العفو الخاص عن المساجين اتخذ طابعًا سياسيًا، طائفيًا، مذهبيًا في لبنان، مما جعل عددًا من المسجونين من دون محاكمة يدفعون ثمن هذا الصراع»، لافتًا إلى أن «القانون مثلما هو مقدم في شكله النهائي، يكشف عن ثغرات لأنه جمع بين المظلومين والاعتبارات الطائفية وأصبح موضوع العفو نوعًا من وسيلة لاستعادة شعبية لدى كل الأطراف، أي عند الأطراف الذين تقدموا به وعند الأطراف الذين عارضوه».

ويقول قزي: «أصبح من المتعذر أن يمر بسهولة مشروع قانون العفو من خلال المجلس النيابي، وبالإضافة إلى أن موضوع العفو مطروح منذ العام 2012، أي مضى عليه ثماني سنوات، ولم يقر أو يطبق، مما يؤكد أمرين أساسيين، الأول: أنه يضم شوائب وأن هنالك مزايدات طائفية من كل الأطراف، وبالتالي أصبح من الصعب بعد كل الإشكاليات أن يتم إقراره من دون تعديل، وعادة عندما يكون هنالك عفو، يتم هذا الأمر على الأسماء وليس بالجملة، في لبنان أصبحت الجنسية تعطى بالجملة، ونعطي عفوًا بالجملة، ونحكم بالجملة من دون الأخذ بالاعتبار الأوضاع السياسية والميثاقية والأمنية».

ويختم: «لن يقبل اللبنانيون ببقاء مظلومين وراء القبضان، وأيضًا ليس بالوارد عند اللبنانيين أن يروا إرهابيين أو من اعتدى على الجيش أو أشخاص عُزل أن يخرجوا من وراء القبضان خصوصًا أنه لا توجد دولة قادرة على مراقبة هؤلاء المسجونين من بعد العفو عنهم، أي ليس بإمكان الدولة تنفيذ ومتابعة تنفيذ ما تقرره».