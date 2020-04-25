شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. أحزاب السلطة تسعى لاسترجاع شعبيتها عبر إقرار العفو العام والان نبدء بالتفاصيل
ويواجه هذا القانون رفضًا شعبيًا واسعًا باعتبار أنه سيحمي الفاسدين الذين نهبوا المال العام على مدى عقود، وإن لم يشرع الجريمة فهو سيحميها، إضافة إلى أنه سيطلق المجرمين إلى الشوارع ويحمي رجال السلطة، ويحذر سياسيون وقانونيون المجلس النيابي من إقرار هذا القانون مشيرين إلى ضرورة إقرار إصلاحات تقضي على الفساد وتحاسب الفاسدين لا شرعنته.
ويوضح الوزير السابق سجعان قزي، في تصريح لـ«اليوم»، أن «مشروع العفو الخاص عن المساجين اتخذ طابعًا سياسيًا، طائفيًا، مذهبيًا في لبنان، مما جعل عددًا من المسجونين من دون محاكمة يدفعون ثمن هذا الصراع»، لافتًا إلى أن «القانون مثلما هو مقدم في شكله النهائي، يكشف عن ثغرات لأنه جمع بين المظلومين والاعتبارات الطائفية وأصبح موضوع العفو نوعًا من وسيلة لاستعادة شعبية لدى كل الأطراف، أي عند الأطراف الذين تقدموا به وعند الأطراف الذين عارضوه».
ويقول قزي: «أصبح من المتعذر أن يمر بسهولة مشروع قانون العفو من خلال المجلس النيابي، وبالإضافة إلى أن موضوع العفو مطروح منذ العام 2012، أي مضى عليه ثماني سنوات، ولم يقر أو يطبق، مما يؤكد أمرين أساسيين، الأول: أنه يضم شوائب وأن هنالك مزايدات طائفية من كل الأطراف، وبالتالي أصبح من الصعب بعد كل الإشكاليات أن يتم إقراره من دون تعديل، وعادة عندما يكون هنالك عفو، يتم هذا الأمر على الأسماء وليس بالجملة، في لبنان أصبحت الجنسية تعطى بالجملة، ونعطي عفوًا بالجملة، ونحكم بالجملة من دون الأخذ بالاعتبار الأوضاع السياسية والميثاقية والأمنية».
ويختم: «لن يقبل اللبنانيون ببقاء مظلومين وراء القبضان، وأيضًا ليس بالوارد عند اللبنانيين أن يروا إرهابيين أو من اعتدى على الجيش أو أشخاص عُزل أن يخرجوا من وراء القبضان خصوصًا أنه لا توجد دولة قادرة على مراقبة هؤلاء المسجونين من بعد العفو عنهم، أي ليس بإمكان الدولة تنفيذ ومتابعة تنفيذ ما تقرره».
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. أحزاب السلطة تسعى لاسترجاع شعبيتها عبر إقرار العفو العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.