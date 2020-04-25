شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يمدد وقف إطلاق النار باليمن لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل
وقال العقيد المالكي: «إن قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) تجدد التأكيد على أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون».
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