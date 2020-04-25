شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يمدد وقف إطلاق النار باليمن لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل 2020 بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمرارًا لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارًا من يوم الخميس 23 أبريل 2020. وقال العقيد المالكي: «إن قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) تجدد التأكيد على أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون».

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