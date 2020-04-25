شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الأمريكية توصي بإعادة قائد «تيودور روزفلت» والان نبدء بالتفاصيل
وأشار المسؤولون، إلى إن قيادة البحرية قدمت، أمس الجمعة، التوصية بإعادة الكابتن بريت كروزير لعمله إلى وزير الدفاع مارك إسبر بعد ثلاثة أسابيع فقط من إعفائه من المنصب بسبب تسريب رسالة بعث بها إلى قيادة البحرية مطالبا باتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة انتشار الفيروس بين البحارة.
وذكرت المصادر أن كروزير واحد من بين 856 بحارا أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا ضمن أفراد طاقم حاملة الطائرات تيودور روزفلت وعددهم 4800 بحار، مما تسبب في إخراج واحدة من أقوى سفن البحرية الأمريكية من العمليات فعليا.
وأكد البنتاجون في بيان، أمس، أن إسبر "سيراجع بشكل شامل" التحقيق الأولي للبحرية الأمريكية في تفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات ثم يجتمع مع قادة البحرية لمناقشة الخطوات التالية.
وكان بحارة الحاملة قد أشادوا بقائدها واعتبروه بطلا لأنه كان مستعدا للمخاطرة بمنصبه في سبيل تأمين سلامتهم.
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