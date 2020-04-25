توصية بإعادة قائد مدمرة أمريكية تفشى بها كورونا إلى عمله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قال مسؤولون الجمعة إن البحرية الأمريكية أوصت بإعادة قائد حاملة الطائرات تيودور روزفلت التي تفشى فيروس كورونا بين بحارتها إلى عمله.

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وكان بحارة الحاملة قد أشادوا بقائدها واعتبروه بطلا لأنه كان مستعدا للمخاطرة بمنصبه في سبيل تأمين سلامتهم.

وقال المسؤولون الذين طلبوا ألا تُنشر أسماؤهم إن قيادة البحرية قدمت اليوم الجمعة التوصية بإعادة الكابتن بريت كروزير لعمله إلى وزير الدفاع مارك إسبر بعد ثلاثة أسابيع فقط من إعفائه من المنصب بسبب تسريب رسالة بعث بها إلى قيادة البحرية مطالبا باتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة انتشار الفيروس بين البحارة.

وتقول المصادر إن كروزير واحد من بين 856 بحارا أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا ضمن أفراد طاقم حاملة الطائرات تيودور روزفلت وعددهم 4800 بحار مما تسبب في إخراج واحدة من أقوى سفن البحرية الأمريكية من العمليات فعليا.

وقال البنتاغون في بيان اليوم إن إسبر "سيراجع بشكل شامل" التحقيق الأولي للبحرية الأمريكية في تفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات ثم يجتمع مع قادة البحرية لمناقشة الخطوات التالية.