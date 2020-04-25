ليبيا.. إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ61

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)؛ خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 61.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، استلم 82 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وكانت النتائج 81عينة سالبة وواحدة موجبة.

وبهذا الإصابة ترتفع أعداد المصابين بالفيروس إلى 61 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 15 حالة، فضلا عن حالتي وفاة.