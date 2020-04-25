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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب فى مؤتمر كورونا: FDA وافقت على أول اختبار منزلى للكشف عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، للحديث عن تطورات فيروس كورونا، إن FDA "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية"، وافقت اليوم على أول أداة اختبار منزلية للكشف عن إصابات فبروس كورونا.
وأشاد ترامب بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الرغم من أن الإدارة اليوم تحث على توخى الحذر الشديد بشأن هيدروكسى كلوروكوين الذى كان يروج له ترامب فيما سبق.
وقال مفوض الغذاء والدواء الأمريكى ستيفن هان إنه تمت الموافقة على اختبارات الفيروس التاجى من 65 شركة، وفى الوقت نفسه، تعمل الحكومة مع أكثر من 400 شركة لتطوير اختبارات إضافية للفيروس والأجسام المضادة أيضا.
بالإضافة إلى الاختبارات، تبحث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فى أنواع إضافية من العلاجات. وقال "نحن لا نترك أى جهد فى إيجاد علاجات لكوفيد 19".
يذكر أن ترامب انتقد الترويج لمعالجات غير مثبتة لـ Covid-19 بما فى ذلك هيدروكسى كلوروكين - على الرغم من الافتقار شبه التام للدراسة العلمية حول سلامة وفعاليته ضد كورونا.
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