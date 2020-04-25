فريق طبي صيني يتوجه لكوريا الشمالية وسط تكهنات بشأن الحالة الصحية لـ كيم جونج أون

أفادت وكالة "رويترز" بأن الصين أرسلت فريقاً طبياً إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن رحلة الأطباء والمسئولين الصينيين تأتي وسط تقارير متضاربة بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية.

ولم تكشف المصادر أو الوكالة عن دور الفريق الطبي وعلاقته بصحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

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ونقلت الوكالة عن مصادر أخرى قولها إن وفداً من الحزب الشيوعي الصيني غادر العاصمة بكين متجها إلى كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي .

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية هي أول من كشفت عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، وذلك استناداً على مصادر استخباراتية لم تكشف عنها.

وأكدت الشبكة الإخبارية أن "حالة كيم جونج أون الصحية في خطر"، في الوقت الذي قللت فيه الصحافة الصينية والكورية من تلك التقارير موضحة أنه يخضع للعلاج بشكل عادي بعد إجراء طبي خضع له الشهر الجاري.