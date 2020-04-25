شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نظم القانون عمل الموظف لبعض الوقت وأجرة فى هذه الحالة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاز القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التى تضعها، الترخيص لموظفى الدولة، بالعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.

وحسب المادة (54) من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.

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ووفقا لذات المادة القانون، فأنه استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.





وفى هذا الصدد، نستعرض فى ضوء اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنة 2017 لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر، فى ضوء المادة (147) :

يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أياً ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفى هذه الحالة يحصل الموظف على (65%) من أجرة الوظيفى والمكمل والأجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة.