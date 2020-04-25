محمد اسماعيل - القاهرة - هامبورج (د ب أ)

حظرت محكمة في مدينة هامبورج بشمالي ألمانيا مظاهرة مقررة لجماعة "دي ريخت" (اليمين) اليمينية المتطرفة في أول مايو المقبل، حسبما قالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المتحدث باسم الشرطة هولجر فيرن إن الشخص الذي تقدم بطلب للحصول عل موافقة لتنظيم الحدث العام تم إبلاغه يوم الجمعة برفض طلبه. وتحظر السلطات حاليا التجمعات العامة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المتخذة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد. وسعى الحزب اليميني إلى تسجيل مظاهرة بمشاركة 25 شخصا. وقال مسؤولون إنه في هذه القضية، حماية العامة من الإصابة بفيروس كورونا تأتي في المقام الأول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة ألمانية تحظر مظاهرة يمينية في هامبورج أول مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.