وزير التعليم لمصراوي: لا تغيير في موعد امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهادة الثانوية العامة ٢٠١٩-٢٠٢٠ سوف تبدأ في موعدها المقرر.

وأكد شوقي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ في ٧ يونيو المقيل حسب الجدول المعلن من قبل.

وكان شوقي قد أعلن عن تأجيل امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي لتبدء ١٣ يونيو المقبل بدلا من ١٦ مايو المقبل، نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.