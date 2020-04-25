مسؤول أمريكي: أشعة الشمس والحرارة والرطوبة تُضعف فيروس "كورونا"

وكالات- قال مسؤول أمريكي إنه يبدو أن فيروس كورونا يضعف بسرعة أكبر عندما يتعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة، في علامة محتملة على أن جائحة كورونا قد تصبح أقل قدرة على الإنتشار في أشهر الصيف.

وقال وليام براين، القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن الفيروس يعيش بشكل أفضل في الأماكن المغلقة والأجواء الجافة ويضعف مع إرتفاع درجة الحرارة والرطوبة خاصة عندما يتعرض لأشعة الشمس.

وقال في إفادة صحافية بالبيت الأبيض أمس، الخميس 23 أفريل 2020، "الفيروس يموت بأسرع ما يكون في وجود أشعة الشمس المباشرة".

وقد تنعش هذه النتائج الآمال في أن يسلك الفيروس التاجي المستجد نفس مسار الأمراض الأخرى التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا والتي تكون أقل عدوى في الأجواء الدافئة، لكن فيروس كورونا أثبت كذلك أنه قادر على الفتك في أجواء دافئة مثل أجواء سنغافورة، وهو ما يثير أسئلة أكثر حول تأثير العوامل البيئية.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب التعامل مع النتائج بحذر، لكنه أشار أيضا إلى تلميح سابق له بأن فيروس كورونا ربما ينحسر في الصيف.

وقال في إفادة صحافية "ذكرت يوما أن الأمر قد ينتهي مع الحرارة والضوء، ولم يرق هذا التصريح للناس كثيرا".

وعلى الأسطح غير المسامية كالصلب يفقد الفيروس نصف قوته بعد 18 ساعة في أجواء مظلمة منخفضة الرطوبة، حسبما قال براين.

أما في الأجواء ذات الرطوبة العالية، إنخفضت تلك الفترة إلى ست ساعات. وقال براين إنه عندما تم تعريض الفيروس لرطوبة عالية وإلى أشعة الشمس، فقد نصف عمره خلال دقيقتين فقط.