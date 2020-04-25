اخبار العالم

فرنسا تسجل انخفاضا ملموسا في وفيات كورونا

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس المستجد ارتفع بـ389 حالة، ليصل الإجمالي إلى 22245.

 

وقال مدير الهيئة جيروم سالومون إن عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات انخفض إلى 28658 مريضا من 29219.

 

Advertisements

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض محسوس في عدد الوفيات مقارنة باليومين الماضيين، مع استمرار منحى انخفاض الإصابات.

 

وكانت وزارة الصحة سجلت 516 حالة وفاة جديدة أمس الخميس، مقابل 544 الأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل انخفاضا ملموسا في وفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا