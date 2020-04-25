إصابة 5 صيادلة عرب بكورونا في نيويورك

أشار الصحفي المصري المتخصص بالشأن الأمريكي محمد العالم، إلى إصابة 5 من الصيادلة العرب بفيروس كورونا المستجد في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف الصحفي المصري، أن الإصابات حدثت خلال عمل الصيادلة المذكورين في صيدليات عربية

بالمنطقة المذكورة، نتيجة الاحتكاك والتعامل المباشر مع المواطنين بمن فيهم المصابون خلال الفترة الماضية.

وأكد أن معظم المحال التجارية ومراكز الأعمال التي شهدت تعاملا مباشرا مع المواطنين خلال الفترات السابقة،

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شهدت إصابة عاملين بها بالفيروس.

وأضاف أنه تم الإعلان عن إصابة 7 من العاملين في محلات بقالة عربية و3 آخرين يعملون في صالونات للحلاقة.

وأشار إلى أن نسبة الوفيات بين الجالية العربية في نيويورك جراء فيروس كورونا شهدت تزايدا ملحوظا، حيث تم تسجيل ما يقارب 95 حالة وفاة عربية بالفيروس خلال شهر أبريل فقط.