حاكم نيويورك: فيروس كورونا انتقل للولاية من القارة العجوز وليس من الصين

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو اليوم الجمعة، إن سلالات فيروس كورونا المستجد دخلت الولاية من أوروبا وليس من الصين وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشار كوموو إلى أن القيود على السفر التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاءت متأخرة جدا وبالتاليلم توقف انتشار المرض في الولايات الأمريكية.
واستشهد كومو ببحث أجرته جامعة نورث إيسترن، أشار إلى احتمال أن الفيروس كان قد انتقل إلى ما يقدر بأكثر من عشرة آلاف من سكان ولاية نيويورك،عندما اكتشفت الولاية أول إصابة مؤكدة بالمرض في الأول من مارس الماضي، وأضاف أنه يعتقد أن إيطاليا هي المصدر المرجح للمرض.
وقال إن ترامب أمر بحظر السفر من الصين في الثاني من فبراير بعد أكثر من شهر من التقارير الصحفية عن وباء مدينة ووهان، ثم قرر حظر السفر من أوروبا في الشهر التالي.
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