المغرب يسجل 3 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفياتإلى 158، والإصابات إلى 3758 حالة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض عدد
في المقابل، سجلت السلطات الصحية 30 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 486.
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