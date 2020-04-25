عاجل-تهنئة بحلول شهر رمضان من الرئيسين الفلسطيني والتونسي لخادم الحرمين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، من فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، من فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيسين الفلسطيني والتونسي التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.