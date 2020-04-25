كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمريكا.. وزير الدفاع يبحث إعادة قائد حاملة الطائرات "روزفلت" لعمله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، بقائد العمليات البحرية الأدميرال مايك جيلداي؛ لمناقشة إمكانية إعادة قائد حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" بريت كروزير، التي تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بين بحاريها، لعمله مرة أخرى أم لا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جوناثان هوفمان: إن "إسبر شخص يتمتع بعقلية متفتحة ويساند بشكل عام قيادة البحرية".

هذا وتم فصل كروزير، من جانب القائم بأعمال وزير البحرية آنذاك توماس مودلي لكتابته مذكرة يحذر فيها من وضع قد يكون خطيرا على متن حاملة الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت البحرية الأمريكية، قد أعلنت في يوم 11 أبريل الجاري، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس من أفراد طام حاملة الطائرات إلى 550 بحارا بعد تسجيل 103 إصابة جديدة.

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