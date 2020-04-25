كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأرجنتيني يعتزم تمديد حالة الإغلاق المفروض لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، مساء اليوم الجمعة، أنه يعتزم الإعلان عن تمديد حالة الإغلاق التام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
ووذكرت وكالة أنباء "بلومبرج"، في وقت سابق من اليوم، أن المتحدث لم يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن التوقيت أو التمديد.
وتنتهي إجراءات الحجر الصحي الحالية بالبلاد بعد غد الأحد، وفرضت لأول مرة قيود فيروس كورونا في يوم 20 مارس الماضي ضمن إجراءاتها لمكافحة الفيروس.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,812 مليون إصابة، بينهم أكثر من 196 ألف حالة وفاة، وأكثر من 778 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.