كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأرجنتيني يعتزم تمديد حالة الإغلاق المفروض لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، مساء اليوم الجمعة، أنه يعتزم الإعلان عن تمديد حالة الإغلاق التام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ووذكرت وكالة أنباء "بلومبرج"، في وقت سابق من اليوم، أن المتحدث لم يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن التوقيت أو التمديد.

وتنتهي إجراءات الحجر الصحي الحالية بالبلاد بعد غد الأحد، وفرضت لأول مرة قيود فيروس كورونا في يوم 20 مارس الماضي ضمن إجراءاتها لمكافحة الفيروس.