كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا.. موسكو تسجل 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عن تسجيل 41 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.
وبحسب البيانات اليومية الجديدة الصادرة عن المركز، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 366، وذلك بعد أن كان عدد الوفيات الجديدة المسجلة يوم أمس الخميس 37 حالة، وقبل ذلك 27.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت السلطات الصحية الروسية عن رصد 2957 إصابة جديدة في موسكو لتصل الحصيلة إلى 36897 حالة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,807 مليون إصابة، بينهم أكثر من 195 ألف حالة وفاة، وأكثر من 776 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.