كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا.. موسكو تسجل 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عن تسجيل 41 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وبحسب البيانات اليومية الجديدة الصادرة عن المركز، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 366، وذلك بعد أن كان عدد الوفيات الجديدة المسجلة يوم أمس الخميس 37 حالة، وقبل ذلك 27.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت السلطات الصحية الروسية عن رصد 2957 إصابة جديدة في موسكو لتصل الحصيلة إلى 36897 حالة.