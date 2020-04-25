الجديدة…مصرع بحار ونجاة آخر بعد انقلاب قارب صيد تقليدي

تسبب انقلاب قارب صيد تقليدي في مصرع بحار، اليوم الجمعة، بسواحل ميناء الجرف الأصفر، ضواحي مدينة الجديدة.

وحسب مصادر محلية، فإن قاربا تقليديا، كان على متنه شخصين في رحلة صيد، تعرض للغرق بسبب الأمواج القوية، ما تسبب في مصرع شخص ونجاة مرافقه من الغرق.

وأضاف المصدر ذاته، أن البحار مرافق الهالك، نجا بأعجوبة من الغرق، وتمكن من الوصول إلى بر الأمان، حيث جرى نقله إلى قسم المستعجلات، لتقي العلاج.

هذا وقد عملت مصالح الوقاية المدنية على نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة من أجل إخضاعها لتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.