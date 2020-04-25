توقيف سائق سيارة لنقل الأدوية متلبسا بتهريب شخص من طنجة إلى شفشاون مقابل 400 درهم

تمكنت المصالح الأمنية بإقليم تطوان، اليوم الجمعة، من توقيف سائق سيارة لنقل الأدوية متلبسا بتهريب شخص من طنجة في اتجاه إقليم شفشاون.

وكشفت مصادر لـ”اليوم24″ أن السائق كان سيوصل الشخص إلى جماعة باب برد، مقابل مبلغ 400 درهم، إذ تم توقيفه بالقرب من حي النخلة، التابع لجماعة تطوان، وقامت بحجز سيارته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الموقوف سبق له أن قام بنقل عدد من الأشخاص من طنجة في اتجاه الجماعات الموجودة في أقاليم شفشاون، إذ كان يستغل عمله في إحدى شركات الأدوية ليوصل عددا من الأشخاص الراغبين في السفر مقابل مبلغ مالي متفق عليه.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة.