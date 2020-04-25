ترامب فى مؤتمر كورونا: 80 مليون أمريكى حصلوا على شيكات الدعم الاقتصادى

السبت 25 أبريل 2020

ترامب

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن أكثر من 80 مليون أمريكى حصلوا بالفعل على شيكات التحفيز الخاصة بهم، وأنه سيساعد فى التعافى الاقتصادى. وتابع: "على مدى السنوات الثلاث الماضية قمنا ببناء أقوى اقتصاد وأنجح دولة شهدها العالم على الإطلاق وأكبر اقتصاد شهده العالم.. وسوف نعيد بناء ذلك الاقتصاد، اقتصادنا في المستقبل غير البعيد".

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وفى نفس السياق، وقع ترامب اليوم على حزمة مساعدات بقيمة 484 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا وفى إطار خطة إدارته للخطوات المقبلة فى مساعيها لإنقاذ الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية بعد الأضرار الجسيمة التى تسبب فيها تفشى الوباء.

ووصل عدد الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا فى الولايات المتحدة إلى 50 ألفا اليوم الجمعة، وهو ما يمثل ضعف عدد الوفيات بالفيروس قبل عشرة أيام والأعلى فى العالم وفقا لإحصاء رويترز.