شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي «كورونا» في تونس إلى 922 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للمصابين في تونس وصل إلى 922 حالة إصابة مؤكدة، من بين 19849 تحليلاً.
وأشار البيان إلى أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 194 حالة، وعدد الوفيات 38 حالة، وذلك منذ ظهور الوباء في تونس.
وظلت العاصمة تونس وفق ذات البيان تتصدر أكثر الحالات المصابة بـ 199 حالة، تليها محافظة أريانة بـ94 حالة، ثم محافظة بن عروس بـ 91 حالة.
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