شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي «كورونا» في تونس إلى 922 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس، أمس، 4 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 438 تحليل.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للمصابين في تونس وصل إلى 922 حالة إصابة مؤكدة، من بين 19849 تحليلاً.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 194 حالة، وعدد الوفيات 38 حالة، وذلك منذ ظهور الوباء في تونس.

وظلت العاصمة تونس وفق ذات البيان تتصدر أكثر الحالات المصابة بـ 199 حالة، تليها محافظة أريانة بـ94 حالة، ثم محافظة بن عروس بـ 91 حالة.