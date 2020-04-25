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احتجاج عالمي من أجل المناخ عبر الإنترنت

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شارك نشطاء المناخ وطلاب المدارس، أمس الجمعة، عبر الإنترنت في احتجاج عالمي من أجل حماية المناخ، وذلك في ظل حظر التجمعات جراء تفشي وباء المستجد.

وقالت الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج على "تويتر": "خططنا لإضراب عالمي من أجل المناخ يشارك فيه الملايين.. لكن في حالة الطوارئ عليكم التكيف وتغيير سلوككم". وأضافت أن "أزمة المناخ لا تزال مستمرة، ويجب علينا أن نكافح كل أزمة".

وأظهرت لافتة مرسومة بيدها تقول: "إضراب مدرسي من أجل المناخ" وهي تستند إلى سور ومعطف معلق على حامل وزوجين من الأحذية.

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وعلى مدار، أمس الجمعة، قامت أعادت تغريدات نشرها نشطاء من روسيا والهند وبنجلاديش واستراليا واليابان والعديد من الدول الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات فورية.

وكان البث المباشر للفعالية الاحتجاجية على مدار 24 ساعة على موقع يوتيوب، جزء من حملة أيام الجمع، والتي تتميز بوجود شهادات للنشطاء في مجال المناخ ومقاطع مصورة من احتجاجات سابقة وتصريحات لباحثين.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأسبوع المقبل جلسة دولية بشأن المناخ بمشاركة من بين آخرين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

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