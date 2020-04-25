شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 190 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليصبح عدد حالات الوفاة بسبب هذه الجائحة 158 حالة. وقال إن عدد المتعافين ارتفع إلى 488.
واتخذ المغرب مجموعة من التدابير الاحترازية لمنع تفشي المرض منذ ظهور الحالات الأولى في أوائل مارس الماضي، يأتي على رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية من 20 مارس الماضي إلى 20 أبريل الحالي، وتمديدها من هذا التاريخ إلى 20 مايو المقبل.
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