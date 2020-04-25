شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في مصر تتخطى الـ 4 آلاف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
وأفاد مجاهد بأن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 4092 حالة من بينهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 294 حالة وفاة.
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