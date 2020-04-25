خبراء أميركيون: هل ستقتل "كورونا" الديمقراطية؟

تأخرت الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في أكثر من ولاية. فماذا عن الانتخابات الرئاسية نفسها، في نوفمبر (تشرين الثاني)؟ ويظل الكونجرس في عطلة حتى نهاية هذا الشهر.

وقال الرئيس دونالد ترمب إنه يفضل ألا ينعقد الكونغرس. دستورياً لن يقدر، لكن جمدت كثير من الهيئات التشريعية في الولايات جلساتها. وتظل المباني الحكومية مغلقة. وقلّت الجرائم، لكن، قال ترمب إنه يفكر في احتجاز كل من تعتقله الشرطة إلى أجل غير مسمى.

وخارج الولايات المتحدة، يستغل بعض زعماء العالم "كورونا" للاستيلاء على مزيد من السلطة.

في مايلي آراء 5 خبراء اميركيون، في الأسبوع الماضي، من تغريداتهم، أو تصريحاتهم، أو أعمدتهم في وسائل الإعلام:

مايكل شيرتوف، وزير الأمن الداخلي سابقاً، ومدير "مجموعة شيرتوف الأمنية" حالياً:

"في البداية، نحتاج الى التفكير في طرق السماح للمواطنين بالتصويت بطريقة آمنة. ماذا ستفعل إذا استمرت "كورونا" حتى نوفمبر (تشرين الثاني)؟ ماذا إذا صار المواطنون يجدون صعوبة في الوصول إلى صناديق الاقتراع؟

أوافق على ممارسة التصويت في الانتخابات عن طريق البريد.. حتى قبل "كورونا"، تجري خمس ولايات، كولورادو وهاواي وأوريغون وواشنطن ويوتا، انتخابات كاملة عن طريق البريد. وتسمح 21 ولاية أخرى ببعض التصويت عبر البريد.

وهناك خيارات أخرى:

أولاً: نلغي اعذار التصويت الغيابي (لا يجب أن يقدم الناخب سببًا مقبولًا لعدم التصويت شخصيًا).

ثانياً: نسمح للناخب أن يرمى بطاقة التصويت من الرصيف (وهو داخل سيارته).

ثالثاً: نستعد ليوم تتطور فيه التكنولوجيا، ويمكن تأمين تصويت الكرتوني بالتلفون."

وندى وايسر، مديرة مركز "برينان" للديمقراطية (نيويورك):

"توجد مجموعة من الوسائل التي يهدد بها "كورونا" ديمقراطيتنا، ويعيد بعض ما حدث في في الماضي، عندما كانت ديمقراطيتنا تتأرجح، بل تتراجع.

يجب أن ننظر تاريخيًا إلى ما يحدث الآن، ونلاحظ أنه بالغ الأهمية، وينطوي على فرص ومخاطر:

في جانب: توجد هنا فرصة إعادة تأكيد وحدتنا الوطنية، وأهم من ذلك، التزامنا بأنظمتنا الديمقراطية.

في الجانب الاخر، يوجد خطر كبير من أن يستغل سياسيون ومواطنون الارتباك والخوف لتدمير ديمقراطيتنا عندما يتحدثون عن "إجراءات استثنائية."

لابد أن كثيرين لاحظوا أن التردد حول الانتخابات التمهيدية في ولاية ويسكنسن كان مثل طائر "كناري" (اختبار) لبقية الولايات. في كل الحالات، لا يستطيع الرئيس ترمب ببساطة إلغاء الانتخابات (التي تديرها الولايات). لكننا لا نعرف ماذا سيفعل ترمب إذا جاء الإقبال ضئيلًا جداً، خوفاً من "كورونا"؟ هل سيقول إن النتيجة غير ديمقراطية؟"

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كارين فليثن، مديرة مؤسسة "كومون كوز" لحقوق الانسان، في واشنطن العاصمة:

"أؤيد التصويت بالبريد. لكن، بعض المواطنين في مناطق القبائل الأمريكية الأصلية (الهنود الحمر) لا يستفيدون كثيراً من نظام البريد الفدرالي. لهذا، يجب أن تتضمن بطاقة الاقتراع بالبريد طابعة مدفوعة مسبقًا، حتى لا يضطر هؤلاء إلى "شراء الديمقراطية"، وقد لا يقدرون حتى على ذلك.

من ناحية أخرى، في الوقت الذي نشعر فيه بالقلق من تهديد "كورونا" على الصحة العامة، يجب أن نتذكر أن "كورونا" لا يقدر أن يصرفنا عن الطرق التي يمكننا القضاء عليه بها. يعني هذا أننا يجب أن نتكاتف، محلياً، ووطنياً، ودولياً. ويجب أن نتذكر، ونحن نفعل ذلك، وغير ذلك، أن أهم شيء هو ضمان استمرار ديمقراطيتنا.“

سيرغ شمرمان، كاتب عمود في صحيفة "نيويورك تايمز":

"قرأت، مؤخراً، بحثاً أجرته مجلة "إيكونوميست" (البريطانية) عن ردود فعل هجمات الأوبئة منذ عام 1960. قالت فيه: "يبدو أن الديمقراطيات تعاني من معدلات وفيات أقل بسبب الأمراض الوبائية، مقارنة بالحكومات غير الديمقراطية."

وأضافت المجلة إن أحد الأسباب هو: "لا تتناسب الحكومات الاستبدادية مع المواضيع التي تتطلب التدفق الحر للمعلومات، وفتح الحوار بين المواطن والحاكم."

لهذا، عندما أقارن هذا بما يحدث في وطننا، أقول بأن الأنظار صارت تتجه نحو الرئيس ترامب، خاصة بسبب عدم حماسه لحرية الإعلام والصحافة، كما صار واضحاً من قبل أن يكون رئيساً.

لكن، لحسن الحظ، يحول تنوع الديمقراطية في وطننا دون ظهور حاكم دكتاتوري، أو شبه دكتاتوري. لحسن الحظ، توجد حكومات، ومؤسسات كثيرة، بالإضافة إلى الحكومة الفدرالية: حكومات الولايات، والحكومات المحلية، والخدمات الصحية المتنوعة، ووسائل الإعلام الإخبارية القوية، والمؤسسات الدينية المتعددة.

لكن، رغم ذلك، يجب أن نكون حذرين من الذين تقودهم الأنانية وحب الذات."

سوزان ميليغان، كاتبة عمود في مجلة "يو اس نيوز":

"في ظروف كثيرة، تقود الأزمات الحكومات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، سواء بقرارات تزيد الإجراءات الأمنية، أو بتوسيع المراقبة اليومية، أو باللجوء إلى "المصلحة الوطنية."

لسوء الحظ، او لحسنه، هذه أشياء لا نفكر فيها كثيراً، لأننا تعودنا على الحياة الديمقراطية، وعلى الحرية ربما بدون حدود.

لكن، صار فيروس "كورونا" يهدد المؤسسات الديمقراطية بطرق لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث. ومن بين هذه الطرق:

أولاً: مزيد من السلطات للحاكم.

ثانياً: تفضيل الصحة على الحرية.

ثالثاً: رفع شعار "مصلحة الوطن."