الشؤون الإسلامية السعودية تدشن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بالسنغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة السنغالية داكار، مشروع خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين بمقر الملحقية بالعاصمة داكار. حضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال الأستاذ فهد بن علي الدوسري، ورئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال السيدة امينتا صو، والملحق الديني بالسفارة هزاع بن مليح المطيري. وأكد سفير المملكة لدى دكار أن البرنامج يعد لبنة من لبنات الخير والبركة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين إخوانه في شهر العطاء، منوهاً بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تنفيذه وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية. من جانبها، أشادت رئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال السيدة امينتا صو، بالجهود التي تقدمها المملكة في المجال الإسلامي، ودعم المشاريع الرمضانية التي تقوي أواصر المحبة بين المسلمين في الشهر الفضيل، مشيدة بدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، والدفاع عن قضاياهم. وفي ختام مراسم التدشين ــ التي حضرها بعض وسائل الإعلام والقناة الرسمية للتلفزيون السنغالي ــ تم توزيع سلال غذائية على عدد من المستفيدين من البرنامج، والتقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.