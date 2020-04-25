حاكم نيويورك: فيروس كورونا انتقل للولاية من أوروبا وليس من الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أشار حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم الجمعة، إلى بحث يفيد بأن سلالات فيروس كورونا المستجد دخلت الولاية من أوروبا وليس من الصين.

وقال كومو إن القيود على السفر التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت متأخرة للغاية، وبالتالي لم توقف انتشار المرض في الولايات الأمريكية.

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واستشهد كومو ببحث أجرته جامعة نورث إيسترن أشار إلى احتمال أن الفيروس كان قد انتقل إلى ما يقدر بأكثر من عشرة آلاف من سكان ولاية نيويورك عندما اكتشفت الولاية أول إصابة مؤكدة بالمرض، في الأول من آذار/ مارس.

وأضاف أنه يعتقد أن إيطاليا هي المصدر المرجح للمرض.

وقال حاكم نيويورك: إن "ترامب أمر بحظر السفر من الصين في الثاني من شباط/فبراير، بعد أكثر من شهر على التقارير الصحفية عن وباء منتشر في مدينة ووهان الصينية، ثم قرر حظر السفر من أوروبا في الشهر التالي.

وأضاف كومو في إفادة صحفية أن الفيروس كان قد انتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.