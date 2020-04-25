شكرا لقرائتكم هيئة الدواء الأميركية: لا يوجد ترخيص لأي دواء لعلاج كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، أنه وقع على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة.

وقال مفوض هيئة الغذاء والدواء الأميركية ستيفن هان خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة حول كورونا، إنه لا يوجد ترخيص لأي دواء لعلاج كورونا، وإن الهيئات الوصية تقوم بعدة اختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد كورونا.

من جهته ذكر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن العالم سيرى قريبا تراجعا كبيرا لفيروس كورونا.

مايك بنس

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 50 ألفاً، الجمعة، وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

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وتوفي 50031 شخصاً في البلاد منذ بداية الأزمة الصحيّة، فيما سجلت أكثر من 870 ألف إصابة مؤكدة.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً من الوباء، وشهدت وفاة 3176 شخصاً خلال 24 ساعة، ما يعد إحدى أكبر الحصائل اليومية حول العالم.

وواصل فيروس كورونا تسجيل المزيد من الأرقام واقترب كثيرا من عتبة الثلاثة ملايين مصاب وبفارق نحو مئتي ألف فقط عن هذا الرقم القياسي الجديد. أما الوَفيَات فقد اقتربت حصيلتها أيضا من مئتي ألف، فيما لا يزال عدد المتعافين يبعد نحو ربع مليون عن المليون.

عدة دول خنقها الإغلاق الاقتصادي فبدأت بتخفيف الإجراءات وتجاهلت تلك الأرقام تماما كما تجاهلت الجدل حول مسؤولية الصين أو تعمدها على نشأة الفيروس أو تصنيعه.