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شكرا لقرائتكم حاكم نيويورك: كورونا انتقل للولاية من أوروبا وليس من الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أشار آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأميركية، الجمعة، إلى بحث يفيد بأن سلالات فيروس كورونا المستجد دخلت الولاية من أوروبا وليس من الصين.
وقال إن القيود على السفر التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاءت متأخرة للغاية وبالتالي لم توقف انتشار المرض في الولايات الأميركية.
واستشهد كومو ببحث أجرته جامعة نورث إيسترن أشار إلى احتمال أن الفيروس كان قد انتقل إلى ما يقدر بأكثر من عشرة آلاف من سكان ولاية نيويورك عندما اكتشفت الولاية أول إصابة مؤكدة بالمرض في الأول من مارس آذار.
وأضاف أنه يعتقد أن إيطاليا هي المصدر المرجح للمرض.
وقال حاكم نيويورك إن ترمب أمر بحظر السفر من الصين في الثاني من فبراير شباط بعد أكثر من شهر من التقارير الصحفية عن وباء منتشر في مدينة ووهان الصينية ثم قرر حظر السفر من أوروبا في الشهر التالي.
وقال كومو في إفادة صحفية إن الفيروس كان قد انتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
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