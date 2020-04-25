شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تنتقد إهانة أردوغان للنشيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مساعد الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري ونائب إزمير تونجاي أوزكان، ظهور الرئيس رجب طيب أردوغان أثناء للنشيد الوطني عبر شريط مسجل، بدلا من البث المباشر، وفقًا لدعوته بخروج المواطنين إلى الشرفات والأداء الجماعي للنشيد في التاسعة من مساء اليوم احتفالات بذكرى بمورو 100 عام على تأسيس الجمعية الوطنية.

وقال تونجاي أوزكان في تصريحات ذكرها موقع تركيا الآن "لقد دعى رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الشعب للخروج من شرفات ونوافذ المنازل ( لإنشاد نشيد الاستقلال الوطني في تمام الساعة 9) ولكنه قام بتسجيل شريط لنشيد الاستقلال الوطني في القصر مع الأطفال بدلًا من البث المباشر.

ولفت أوزكان الانتباه إلى قراءة أردوغان النشيد الوطني في الساعة 9:05 بدلًا من الساعة 9:00 في حين أن أردوغان عندما دعى المواطنين إلى الخروج إلى شرفات المنزل لإنشاد نشيد الاستقلال الوطني كانت الساعة 9:02.

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وقال تونجاي: "نشيد الاستقلال الوطني المسجل عيبًا كبيرًا بحق الأمة؛ فحب الوطن ليس عبارة عن شريط مسجل، أردوغان سنقرأ النشيد في الساعة (9:00) ويقرأ أردوغان في الساعة 9:05".

يُذكر أن الجمعية الوطنية التركية عقدت جلسة استثنائية بالأمس للاحتفال بالذكرى المئوية على تأسيسها والاحتفال بالسيادة الوطنية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، وقد حضر عدد كبير من الرؤساء ونواب الأحزاب في حين تغيب أردوغان عن تلك الاحتفالات مما أثار ردود فعل كبيرة وعلامات استفهام حول تغيبه.