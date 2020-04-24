وزارة الصناعة: الكمامات المدعومة أصبحت الآن متوفرة بالصيدليات

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الجمعة، أن الكمامات الواقية المصنَّعة من الثوب غير المنسوج، قد أصبحت متوفرة بمختلف الصيدليات.
وأكدت الوزارة في بلاغ صحفي، بشأن مواجهة وباء كوفيد -19 أنه أصبح بإمكان المواطنين اقتناء الكمامات الواقية من جميع الصيدليات عبر مختلف ربوع المملكة.
وأضافت أنه وحرصاً منها على توفر هذه الكمامات، استعانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتجار الجملة الذين يوزّعون المنتوجات الصيدلية، من أجل التزويد اليومي لكافة الصيدليات.
وأشارت الوزارة أنه حتى يومنا هذا، تم إمداد تجار الجملة الموزعين البالغ عددهم 53 موزعا ب 26,7 مليون كمامة واقية، على مستوى المنصات الجهوية، وذلك لتوزيعها عبر كافة أرجاء التراب الوطني.
وضمانا لتوفر هذه الكمامات،ت تقول الوزارة أنه وبفضل تَجنُّد 17 مقاولة صناعية معتمَدة، فقد بلغت القدرة الإنتاجية الوطنية اليومية للكمامات الواقية المصنَّعة من النسيج غير المنسوج 6,8 مليون وَحَدَة، ويُرتقَب خلال الأيام القليلة القادمة أن تصل هذه القدرة إلى 8 مليون كمامة.
وللتذكير، فهذه الكمامات تُسوَّق للعموم في عبوات تضم 10 كمامات، بسعر 0,80 درهم للوحدة، مدعوم من طرف صندوق تدبير جائحة كوفيد-19.
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