إنتر ميلان يضع مهاجمين لخلافة لاوتارو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، وضع مهاجمين اثنين ضمن اهتماماته لتعزيز خط الهجوم، في حال رحيل لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وارتبط اسم لاوتارو مارتينيز بقوة، بالرحيل إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما استقر عليه الفريق الكاتالوني لتدعيم هجومه.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الثنائي الذي يحظى بإعجاب كونتي هما، درايس ميرتينز نجم نابولي، وأوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كونتي يفضل بالتأكيد استمرار لاوتارو في هجوم النيراتزوري، لكن مع إلحاح برشلونة في ضمه سيكون من الصعب الإبقاء عليه.

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ويرى كونتي أن وجود البلجيكي ميرتينز بجوار مواطنه روميلو لوكاكو في إنتر ميلان، سيحقق الانسجام سريعًا، بالإضافة للخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب في الدوري الإيطالي.

وكان إنتر قد استفسر عن موقف ميرتينز في كانون الثاني/يناير الماضي، لكن نابولي شعر بالقدرة على تجديد تعاقده فرفض التفريط فيه، والآن لم يتفق الطرفان على التجديد.

نفس الأمر بالنسبة لجيرو، فقد حاول إنتر ضمه في كانون الثاني/يناير الماضي، باعتبار أن عقده ينتهي في نهاية الموسم الجاري، لكن تشيلسي تمسك به خصوصا بعد إصابة تامي أبراهام.