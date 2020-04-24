شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا فى روسيا إلى 366 حالة والان مع التفاصيل

الجمعة 24 أبريل 2020 صورة أرشيفية Advertisements سجلت موسكو 41 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات فى العاصمة الروسية إلى 366 حالة. وأفاد مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد فى العاصمة الروسية- وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة- :"بأن 41 مريضا أخرين أصيبوا بالتهاب رئوى وثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، توفوا فى موسكو". وأضاف المركز الروسى أن المرضى المتوفين تتراوح أعمارهم بين 34 و 92 سنة.

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