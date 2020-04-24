شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يكشف مفاجأة حول انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
واستشهد كومو ببحث أجرته جامعة نورث إيسترن أشار إلى احتمال أن الفيروس كان قد انتقل إلى ما يقدر بأكثر من عشرة آلاف من سكان ولاية نيويورك عندما اكتشفت الولاية أول إصابة مؤكدة بالمرض في الأول من مارس. وأضاف أنه يعتقد أن إيطاليا هي المصدر المرجح للمرض.
وقال حاكم نيويورك، إن ترامب أمر بحظر السفر من الصين في الثاني من فبراير بعد أكثر من شهر من التقارير الصحفية عن وباء منتشر في مدينة ووهان الصينية ثم قرر حظر السفر من أوروبا في الشهر التالي.
وأضاف كومو، في إفادة صحفية، أن الفيروس كان قد انتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
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