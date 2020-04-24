صلاح الدين: المصاب بكورونا شارك بحفل زفاف وتم عزل منطقته بالكامل

اعلنت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، الجمعة، أن الشخص الذي تم تأكيد اصابته بفيروس كورونا قد شارك بحقل زفاف في منطقة بني سعد، مشيرا الى عزل المنطقة بالكامل .
وقال المتحدث باسم الخلية، جمال عكاب، في حديث لـ الخليج 365، إن الاجهزة المختصة عزلت منطقة بني سعد، جنوبي المحافظة، وهي التي شخصت بها الاصابة هذا اليوم، وذلك بعد مشاركة المصاب بحفل زفاف قبل ايام، وشخص اليوم باصابته بالفايروس.
واوضح عكاب، أنه "تم تطويق المنطقة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لفحص الملامسين وتعفير الاحياء السكنية".
وأعلن مدير صحة محافظة صلاح الدين رائد الجبوري، في وقت سابق الجمعة، عن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي في المحافظة، مبينا أن المصاب طالب وافد من روسيا يسكن في قضاء بلد وظهرت نتيجة فحصه المختبري موجبة وتأكدت إصابته بفايروس كورونا ويتلقى العلاج في ردهة العزل بمستشفى بلد العام.
من جانبه، لوّح محافظ صلاح الدين ورئيس خلية الأزمة بالمحافظة بإعادة فرض حظر شامل للتجوال وغلق منافذ المحافظة بعد تأشير حالات اصابة وافدة من داخل وخارج العراق"، مطالباً خلية الأزمة بـ "إعادة تقييم الوضع الميداني بشكل عاجل".
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