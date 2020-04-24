محافظ واسط يحذر الاهالي من تهديد مباشر على حياتهم

حذر محافظ واسط محمد جميل المياحي، الجمعة، أهالي المحافظة من تهديد مباشر على حياتهم جراء الزخم الكبير في الاسواق والشوارع وعدم الالتزام باجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وقال المياحي في رسالة تهنئة بمناسبة شهر رمضان، لأهالي المحافظة، ورد الى الخليج 365، نسخة منها، "اجدد دعوتي لكم أهلي وأحبتي بالالتزام بتعليمات خلية الأزمة وعدم التهاون بالإجراءات الوقائية من خطر كورونا".
واضاف "قد لاحظنا خلال اليومين الماضيين زخما كبيرا في الاسواق والشوارع والعجلات"، محذرا أن "هذا يهدد بشكل مباشر التحسن الإيجابي الذي تشهده محافظتنا على صعيد أزمة انتشار الفايروس".
واضاف "قد لاحظنا خلال اليومين الماضيين زخما كبيرا في الاسواق والشوارع والعجلات"، محذرا أن "هذا يهدد بشكل مباشر التحسن الإيجابي الذي تشهده محافظتنا على صعيد أزمة انتشار الفايروس".
وتابع قائلا، "لا نتمنى تسجيل أي حالة إصابة جديدة، وأن يستمر الوضع بالتحسن، وأن تنجلي هذه الغمة عن هذه الأمة".
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