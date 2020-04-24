رئيس الوزراء الكويتي يعرب عن تطلعه لزيارة العراق في اقرب وقت ممكن

اعرب رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، الجمعة، عن تطلعه لزيارة العراق في اقرب وقت ممكن.

وقال مكتب رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح"، مبينا ان "الاخير هنأ الكاظمي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا له التوفيق والنجاح في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن "تطلعه لزيارة العراق في أقرب وقت ممكن".

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من جانبه، عبر الكاظمي عن "شكره لرئيس الحكومة الكويتية"، مقدما "التهاني للشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك، كما حيا مواقف دولة الكويت الداعمة للعراق وأمنه واستقراره".

واكد الكاظمي "حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات".