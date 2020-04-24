مصدر: رفض غالبية الكتل الشيعية لكابينة الكاظمي ومطالبة باستبدال الاسماء

كشف مصدر سياسي، الجمعة، برفض غالبية الكتل الشيعية للكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما اشار الى انها طالبت الكاظمي باستبدال تلك الاسماء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اجتمع مساء اليوم، مع الكتل الشيعية بشأن الكابينة الوزارية".
واضاف المصدر ان "اغلب الكتل رفضت الكابينة الوزارية وطالبت الكاظمي باستبدال الاسماء لوجود شبهات فساد على بعضها وعدم جدارة البعض الآخر".
يذكر ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قدم قبل يومين اسماء مرشحين لاغلب الوزارات وعرضها على الكتل الشيعية التي طالبت بدراستها والرد عليها خلال 48 ساعة.
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