شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا فى روسيا إلى 366 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات سجلت موسكو 41 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات فى العاصمة الروسية إلى 366 حالة. وأفاد مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد فى العاصمة الروسية- وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة- :"بأن 41 مريضا أخرين أصيبوا بالتهاب رئوى وثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، توفوا فى موسكو". وأضاف المركز الروسى أن المرضى المتوفين تتراوح أعمارهم بين 34 و 92 سنة.

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