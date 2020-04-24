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رسائل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، خلال إعلانها خطة لتسريع الجهود لمكافحة مرض (كوفيد- 19) إن جميع اللقاحات ووسائل تشخيص وعلاج لا بد أن تكون متاحة بالتساوي للجميع على مستوى العالم.

وذكر الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال إعلان ما وصفه بـ"تعاون تاريخي" لتسريع سبل تطوير أدوية فعالة ووسائل فحص ولقاحات للوقاية من (كوفيد- 19) وعلاجه، أن هذا المرض الرئوي "تهديد مشترك لا يمكننا هزيمته إلا بعمل مشترك".

وتابع جيبريسوس في مؤتمر صحفي افتراضي: "علمتنا التجربة أنه حتى عندما تكون الوسائل متاحة فإنها لا تكون متاحة بالتساوي للجميع.. لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك".

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الهدف من جهد عالمي لجمع التبرعات في أوائل مايو/أيار، سيكون جمع 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لتعزيز العمل في مجال الوقاية والتشخيص والعلاج.

وتابعت: "هذه خطوة أولى فقط لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد في المستقبل".

وأشاد رئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامابوسا "بالإدارة الممتازة" لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة مرض (كوفيد- 19) الذي اجتاح العالم.

وحذر من أن القارة الأفريقية "معرضة بشدة لويلات هذا الفيروس وتحتاج إلى الدعم".

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