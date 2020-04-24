شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في سحار بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020 Advertisements الخليج 365 ـ خاw جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بخمس غارات تجمعات حوثية في منطقتي "بني عوير" و "المهاذر" التابعيتين لمديرية سحار بالمحافظة. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى حوثيين من جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.

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