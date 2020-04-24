مصادر النشرة: بعض الوزراء هم من طرح أخذ تدابير بحق سلامة ووزيرا أمل رفضا الأمر

أكدت مصادر وزارية، لـ"النشرة"، أن مسألة إقالة حاكم ​مصرف لبنان​ طُرحت في ​جلسة الحكومة​، مشيرة إلى أنه عند طرح مسألة التريث من عدمه في البت بالموضوع، فإن وزيري "​حركة أمل​" ​غازي وزني​ و​عباس مرتضى​ فضلا التريث، في حين أشارت مصادر وزارية أخرى، عبر "النشرة"، إلى أن هذه المسألة لا تعالج بهذه الطريقة، لأن أي قرار حول هذا الموضوع يبحث في ال​سياسة​ أولاً، وبالنظر إلى تداعياته سياسياً.

وفي حين أن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء كان محل أخذ ورد بين بعض الأفرقاء، كشفت مصادر معنية، عبر "النشرة"، أن بعض الوزراء هم من طرح مسألة أخذ إجراءات بحق سلامة، عندما كان يتحدث ​رئيس الجمهورية​ عن قانون النقد والتسليف، حيث أشار إلى أن القانون ينص على المحافظة على سلامة النقد و​الإقتصاد​، سائلاً: "أين نحن اليوم من ذلك في ظل وضع ​الليرة​ والإقتصاد"؟، وتشير إلى أن ​وزير المالية​ أوضح أن مثل هذا الموضوع يجب أن يدرس مع التداعيات.

وتوضح المصادر نفسها أنه عند هذه النقطة أوضح دياب أن الموضوح ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، لكن ​النقاش​ أعطى فكرة، سائلاً من مع أخذ إجراءات بحق سلامة، حيث تم رفض الأمر من قبل وزيري "أمل" بينما هناك وزراء أيدوا ذلك وآخرين لم يقدموا موقفاً واضحاً، ما دفع رئيس الحكومة إلى التأكيد بأن المسألة تحتاج إلى متابعة وإستمزاج آراء أكثر.

للإطلاع على التفاصيل ضمن ​تقرير​ في خانة ​خاص النشرة​ انقرهنا