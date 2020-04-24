مسيرة راجلة في طرابلس احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار

ذكرت معلومات صحافية أن محتجين نظموا مسيرة راجلة انطلقت من ​ساحة عبد الحميد كرامي​ (النور) وجابت شوارع المدينة الرئيسية والفرعية احتجاجا على ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ وغلاء اسعار السلع الغذائية والمنتوجات. وردد المحتجون هتافات ضد السياسات المصرفية والمسؤولين، مطالبين بإنقاذ الوضع المعيشي واسترداد ​الأموال المنهوبة​ ومحاسبة الفاسدين ومشددين على استقلالية القضاء.

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