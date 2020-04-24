أحمد الحريري: الحكومة التزمت تأمين سلامة النقد فوصل الدولار الى عتبة الـ 4000 ليرة

توجه أمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى "جنرال بعبدا الجديد"، بالقول: "​الحكومة​ التزمت في بيانها الوزاري تأمين سلامة النقد، فوصل ​الدولار​ الى عتبة الـ 4000 ليرة مع قرب انتهاء الـ 100 يوم الأولى، والبعض ما زال يخبرنا عن "فيلم ال 30 سنة".

وأشار إلى أن "الجنرال الجديد يبدو صادقاً في نيتّه احداث تغيير في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية السابقة، فهو وعد ووفى وأنجز أول تغيير في سعر صرف ​الليرة​ الذي ظلّ ثابتاً لحوالي 30 سنة"، قائلاً: "رحم الله ​رفيق الحريري​ الذي أسسّ ل​سياسة​ نقدية واقتصادية وانتهجها من بعده رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ رغم كل المناورات والمغامرات والمؤامرات وساهمت في ثبات سعر صرف الليرة أكثر من 10 آلاف يوم".

ولفت إلى أن "هذه السياسة حافظت على القدرة الشرائية المقبولة لدى معظم اللبنانيين، قبل أن يتوالى على تدميرها مدعّو العفة وسياسيّو الخفة ممن يحاولون استجرار اللبن من ترويب البحر، ولكن لا البحر يروب ولا الضال يتوب".