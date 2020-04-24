وهاب: لا تطيحوا بالنظام الإقتصادي الحر فأية خطوة غير محسوبة ستجعل الدولار دون سقف

دعا رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى عدم الإطاحة بالنظام الإقتصادي الحر. واعتبر وهاب أن "أية خطوة غير محسوبة ستجعل ​الدولار​ دون سقف"، لافتاً إلى أن المثل الشعبي يقول "القلة تولد النقار"، مضيفاً: "المشكلة أننا نفتقد كمية من الدولارات فلنفتش كيف إختفت وبعدها نتخذ القرار".

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